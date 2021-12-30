В ХМАО спрогнозировали морозы до -34 ˚С

В Ханты-Мансийском автономном округе спрогнозировали морозы до -34 ˚С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В большинстве районов 31 декабря небольшой снег, местами изморозь. Температура ночью -19...-24 ˚С, в восточных и северо-западных районах до -34 ˚С, днём -14...-19 ˚С», — говорится в сообщении.

Днём 1 января ожидается -10...-15 ˚С, днём 2 января -7...-12 ˚С. Ночью -8...-13 ˚С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе на Новый год.