В ХМАО спрогнозировали морозы до -34 ˚С

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе спрогнозировали морозы до -34 ˚С.
В ХМАО спрогнозировали морозы до -34 ˚С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В большинстве районов 31 декабря небольшой снег, местами изморозь. Температура ночью -19...-24 ˚С, в восточных и северо-западных районах до -34 ˚С, днём -14...-19 ˚С», — говорится в сообщении.

Днём 1 января ожидается -10...-15 ˚С, днём 2 января -7...-12 ˚С. Ночью -8...-13 ˚С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить