Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае на Новый год

В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали о погоде в регионе на Новый год.

Как пишет портал «Юга.ру», 31 декабря и 1 января в регионе местами пройдут дожди и мокрый снег. В отдельных районах возможны сильные осадки.

Ветер 4—9 м/с, местами порывы до 12—14 м/с. Днём 1 января местами порывы могут достигать 15—20 м/с, в горах — 20—25 м/с.

Температура воздуха днём 31 декабря — +2...+7 °С, на юге — +7...+12 °С, днём 1 января ожидается +4...+9 °С.

В ночь на 1 января прогнозируется -2...+3 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области накануне Нового года синоптики прогнозируют до -33 °С.