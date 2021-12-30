Синоптик Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в январе

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в начале января.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В пятницу, 31 декабря, на территорию Урала начнётся приток тёплого воздуха, но к вечеру мороз немного усилится. Так, в области ожидается около -22...-10 °С.

Как отметила Шепоренко, 2 и 3 января высока вероятность снега. Температура практически не изменится, а с 4 по 7 января в регион может прийти 30-градусный мороз.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильных морозах в Ямало-Ненецком автономном округе.