Синоптик Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в январе

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Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о погоде в регионе в начале января.
Синоптик Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в январе
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru.

В пятницу, 31 декабря, на территорию Урала начнётся приток тёплого воздуха, но к вечеру мороз немного усилится. Так, в области ожидается около -22...-10 °С.

Как отметила Шепоренко, 2 и 3 января высока вероятность снега. Температура практически не изменится, а с 4 по 7 января в регион может прийти 30-градусный мороз.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильных морозах в Ямало-Ненецком автономном округе.

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