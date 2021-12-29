Синоптики предупредили о морозах до -48 °C в ЯНАО

Синоптики предупредили о сильных морозах в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«Температура воздуха ночью 31 декабря опустится до -45 °C, а местами — до -48 °C. Прогнозируется выпадение снега в некоторых районах ЯНАО», — отмечается в сообщении.

Ветер юго-восточный скоростью 8 м/с.

Холодная погода продержится до вечера 1 января, после чего в регионе будет в среднем до -20 °C, передаёт «Ямал-Медиа». Также ожидаются обильные снегопады, местами метель.

«31 января у нас будет самый холодный день. По всему округу преобладающая температура — -33…-38 °C в дневное время», — отметил Артём Кошкин, начальник Центра гидрометеорологии ЯНАО.

Ранее Гидрометцентр Челябинской области выпустил экстренное предупреждение о резком похолодании в регионе перед новогодними праздниками.