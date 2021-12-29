Московский зоопарк рассказал о режиме работы в новогодние праздники

Московский зоопарк рассказал о режиме работы во время новогодних праздников.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В пятницу, 31 декабря, будет сокращённый день. Посетить зоопарк можно будет с 09:00 до 15:00.

С 1 по 8 января зоосад будет открыт в обычном режиме — с 09:00 до 17:00.

«Многие наши обитатели радуются пришедшим холодам и гуляют в уличных вольерах. Овцебыки, домашние яки, белые медведи и тундровые волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них — самое комфортное время», — отметили в зоопарке.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском зоопарке объявили акцию по сбору нераспроданных новогодних ёлок и сосен.