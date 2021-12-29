Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Первые дни нового года погода будет существенно меняться. Если новогодняя ночь обещает быть довольно тёплой по нынешним меркам (в Москве — -5...-3 °С, дневная температура — -3...-1 °С), то уже 2 января начнётся снег значимый, температура в течение суток будет одинаковой. То есть это значит, что в течение суток температура воздуха будет понижаться. Средняя суточная будет порядка -6...-4 °С, что, в принципе, чуть выше климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Эксперт добавила, что за первые три дня «на Москву высыпется где-то 5—7 см снега».

«То есть Москва будет украшена свежим снежком», — пояснила она.

По словам синоптика, 3 января ночью будет без существенных осадков, днём местами ожидается небольшой снег.

«Минимальная температура в пределах -15...-10 °С, и дневная температура — -9...-4 °С. Что касается последующих праздничных дней, то температура будет переменчивой. Без снега не обойдётся. Преобладающая температура будет -14...-9 °С в ночные часы, дневная — -9...-4 °С. То есть температура будет около климатической нормы или чуть ниже неё. Особых катаклизмов погодных на праздники мы не ждём», — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в столице в среду, 29 декабря, прогнозируется облачная с прояснениями погода при температуре до -10 °С.