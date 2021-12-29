Историк кино Дюран назвал имена претендовавших на роли в бондиане актёров

Французский биограф, сценарист и историк кино Филипп Дюран, выпустивший книгу «Джеймс Бонд», рассказал, что актёры Ален Делон и Катрин Денёв претендовали на роли в бондиане.

«Это было время, когда карьера Катрин Денёв переживала определённый спад и она попыталась заявить о себе в необычной для себя роли — одной из девушек Бонда. Её агент сообщил продюсерам, что обычно она берёт за участие в фильме $400 тыс., но готова уступить и согласна на $250 тыс. Однако ей по-хамски ответили, что фирма никогда не платит девушкам больше $80 тыс. Звезда почувствовала себя оскорблённой», — сказал Дюран в беседе с «Известиями».

Ален Делон, по его словам, значился в списке возможных кандидатов, которые могли бы сменить Шона Коннери в роли Бонда.

«Но продюсеры выбирали только британских актёров и не захотели делать исключения даже для самого Делона», — объяснил Дюран.

Ранее актёр Дэниел Крейг в беседе с «Газетой.Ru» поделился воспоминаниями о работе с режиссёром Кэри Фукунагой в фильме «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.