Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе греческого острова Крит
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано возле побережья греческого острова Крит. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- Legion-Media
- © Amlan Mathur
Эпицентр землетрясения находился в 75 км от города Ираклион.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 67 км.
26 декабря у побережья Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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