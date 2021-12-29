Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе греческого острова Крит

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано возле побережья греческого острова Крит. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе греческого острова Крит
  • Legion-Media
  • © Amlan Mathur

Эпицентр землетрясения находился в 75 км от города Ираклион. 

Очаг подземных толчков залегал на глубине 67 км. 

26 декабря у побережья Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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