Казанский Кремль принял 3 млн туристов с начала года

Музей-заповедник «Казанский Кремль» принял 3 млн туристов с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Юбилейных туристов — двух жительниц Санкт-Петербурга — встретили экскурсовод и сотрудники нового визит-центра. Девушки получили подарки.

В Казанском Кремле завершается реконструкция здания Присутственных мест. Специалисты отремонтировали фасады, восстановили сохранившиеся чугунные лестницы.

Ранее «Радио 1» сообщало, что турпоток в Подмосковье может составить 13,7 млн человек по итогам года.