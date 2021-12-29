Казанский Кремль принял 3 млн туристов с начала года
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Юбилейных туристов — двух жительниц Санкт-Петербурга — встретили экскурсовод и сотрудники нового визит-центра. Девушки получили подарки.
В Казанском Кремле завершается реконструкция здания Присутственных мест. Специалисты отремонтировали фасады, восстановили сохранившиеся чугунные лестницы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что турпоток в Подмосковье может составить 13,7 млн человек по итогам года.