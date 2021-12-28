Актёр Фёдор Добронравов высказался о причинах успеха сериала «Сваты», в котором он сыграл роль Ивана Будько.

«Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось. Вот и всё. Нам было очень хорошо на съёмочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Всё было прекрасно. Всё было замечательно. По-доброму и очень хорошо», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, съёмки проходили «в счастье, в юморе».

Добронравов выразил надежду, что таким получился и седьмой сезон, который будет финальным.

Премьера последнего сезона состоялась 27 декабря.

Ранее актриса Кристина Юдичева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в сериал «Анна К» для стримингового сервиса Netflix.