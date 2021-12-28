Синоптик Тишковец предупредил о сугробах в новогоднюю ночь в Москве

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сугробах в новогоднюю ночь в Москве.
Синоптик Тишковец предупредил о сугробах в новогоднюю ночь в Москве
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Высота снежного покрова в Москве составит 25—28 см, это почти в полтора раза больше нормы. По области цифра будет варьироваться от 23 см на западе и до 40 см на востоке», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в целом январь будет заключительным месяцем с настоящей русской зимой.

Как отметил Тишковец, февраль ожидается достаточно оттепельный, с большим превышением температур.

«Зима начнёт сдуваться. Весна начнётся раньше обычных климатических сроков», — добавил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в предстоящие дни уходящего года.

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