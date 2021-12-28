В Удмуртии рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В удмуртском Гидрометцентре рассказали о погоде в республике в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

По прогнозу, 29 и 30 декабря ночью температура составит -19...-24 °С, днём будет -12...-17 °С.

Ночью 31 декабря ожидается -14...-19 °С, днём — -7...-12 °С. Временами небольшой снег.

1 января прогнозируется -8...-12 °C в ночное время и -4...-8 °С — в дневное. Также возможен снег. Такая же погода может быть 2 января.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в предстоящие дни уходящего года.