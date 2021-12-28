В центре «Фобос» рассказали о погоде в новогодние праздники в Центральной России

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в новогодние праздники в Центральной России.
В центре «Фобос» рассказали о погоде в новогодние праздники в Центральной России
  • РИА Новости

«Температура воздуха начнёт постепенно понижаться. Продолжатся заряды снега. Уже 2 января холод усилится: ночью до -8...-13 °С ночью, днём до -3...-8 °С. При этом снег приобретёт локальный, незначительный характер», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, 3 января будет гребень антициклона, поэтому в ночь ударят морозы до -13...-18 °С, а днём с приближением очередного атлантического циклона снова пойдут снегопады, -3...-8 °С.

«Нас ждут умеренные морозы, много снега. Январь получится как минимум в рамках климатической нормы, определённой значениями (в Москве ночные температуры около -12 °С). Есть надежда на то, что русская зима в центральной России продолжит победоносное наступление по всем фронтам», — добавил Тишковец.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в предстоящие дни уходящего года.

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