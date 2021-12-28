В Ставропольском крае оформили более 45 тысяч «Пушкинских карт»

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В Ставропольском крае оформили свыше 45 тыс. «Пушкинских карт», заявила министр культуры региона Татьяна Лихачёва.
В Ставропольском крае оформили более 45 тысяч «Пушкинских карт»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«На сегодняшний день у нас 278 мероприятий в регионе, которые включены в афишу «Пушкинской карты», ей можно воспользоваться и в новогодние каникулы. Порядка 45 тыс. карт у нас уже оформлено, но сколько у нас ещё молодёжи, которая может получить свою карту», — сказала Лихачёва.

Как отметила министр, 1 января карта обновляется, и её счёт пополнится на 5 тыс. рублей, которые можно потратить на культурные события не только на Ставрополье.

«Не обязательно ехать в крупные города, чтобы воспользоваться «Пушкинской картой», в отдалённые районы мы сами выезжаем с программами, концертами, выставками и театральными постановками», — добавила Лихачёва.

Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.

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