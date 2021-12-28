В Челябинской области накануне Нового года синоптики прогнозируют до -33 °С

Согласно прогнозу челябинского ЦГМС, в дни перед новогодними праздниками температура воздуха в Челябинской области может опуститься до -33 °С. При этом не исключён сильный ветер.

«В ночь на 29 декабря в Челябинской области похолодает до -26 °С, на юге — до -30 °С. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. В ночь на 30 декабря столбик термометра будет опускаться до -28 °С, а на юге — до -33 °С. Днём в среду и четверг прогнозируется до -20...-15 °С», — пояснили URA.RU в региональном Гидрометцентре.

Как уточняется, снегопады вернутся в регион с 1 января.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, какая погода ожидается в новогоднюю ночь в столице.