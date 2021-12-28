Умер актёр Виталий Быков

Скончался актёр Виталий Быков. Ему было 80 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Минского драматического театра имени Горького.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжёлая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — заявили в театре.

Быков известен по таким фильмам, как «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986), «В июне 41-го» (2008).

Ранее ФАН сообщало, что в возрасте 81 года скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ заслуженный артист России Вадим Лобанов.