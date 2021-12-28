Умер актёр Виталий Быков

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Скончался актёр Виталий Быков. Ему было 80 лет.
Умер актёр Виталий Быков
  • © Ленфильм (1954)

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Минского драматического театра имени Горького.

«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжёлая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», — заявили в театре.

Быков известен по таким фильмам, как «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974), «Знак беды» (1986), «В июне 41-го» (2008).

Ранее ФАН сообщало, что в возрасте 81 года скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ заслуженный артист России Вадим Лобанов.

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