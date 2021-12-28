В Росгидрометцентре дали прогноз погоды в Центральной России на текущей неделе

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной России в предстоящие дни уходящего года.

«До 29—30 декабря будет холодно, в первую половину рабочей недели ожидаются температуры от -10 °С до -15 °С. Оттепелей не ожидается», — рассказал синоптик, добавив, что есть вероятность небольших осадков.

В новогоднюю ночь столбики термометров покажут от 0 °С до -10 °С, отметил Варакин.

Согласно прогнозу, в первые дни нового года, 1—3 января, температура понизится до -15 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидаются сильные морозы до -35 °С, а также метель 28 и 29 декабря.