«ВКонтакте» анонсировала отдельное приложение «VK Видео»

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала отдельное приложение «VK Видео». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» анонсировала отдельное приложение «VK Видео»

    Отмечается, что отдельное приложение должно предоставить зрителям новый опыт взаимодействия — возможность быстро перейти к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций, а также роликов, загруженных пользователями видеосервисов VK.

    В этом должны помочь собственный поисковый сервис видеоплатформы и система рекомендаций, построенная на алгоритмах машинного обучения.

    Ранее сообщалось, что VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить