Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала отдельное приложение «VK Видео». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что отдельное приложение должно предоставить зрителям новый опыт взаимодействия — возможность быстро перейти к персонализированным подборкам фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций, а также роликов, загруженных пользователями видеосервисов VK.

В этом должны помочь собственный поисковый сервис видеоплатформы и система рекомендаций, построенная на алгоритмах машинного обучения.

Ранее сообщалось, что VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных.