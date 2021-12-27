В московском Метеобюро рассказали о погоде в столице в новогоднюю ночь

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, какая погода ожидается в новогоднюю ночь в столице.

В беседе с телеканалом «Москва 24» Позднякова рассказала, что в ночь на 1 января в столице ожидается снег, который продолжится и днём. Погоду начнёт определять уже другой атлантический циклон, который принесёт небольшой снег в новогоднюю ночь.

«В ночь на 1 января температура в столичном регионе будет -5…-10 °С, дневная температура — -1…-6 °С. То есть она чуть выше климатической нормы», — отметила метеоролог. Такая же температура ожидается в Москве и в воскресенье, 2 января, сказала она.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидаются морозы до -35 ˚С и метель 28 и 29 декабря.