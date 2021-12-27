В Москве утвердили предмет охраны дома Морозова и особняка Рябушинского

В Москве составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова и особняка Степана Рябушинского. Также определены элементы зданий, представляющие архитектурную и культурную ценность.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утверждён предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что особняк Морозова находится на улице Воздвиженке. Его построили в конце XIX века по проекту архитектора Виктора Мазырина. В настоящее время там расположен Дом приёмов правительства России.

Особняк Рябушинского на Малой Никитской построен в 1900 — 1903 годах по проекту Фёдора Шехтеля.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.