Синоптики рассказали о погоде в ЯНАО в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие дни.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

«Во вторник потепление до -20 °C, местами до -28 °C с силой ветра до 12 м/с. В среду температура воздуха опустится до -28 °C, местами -35 °C», — отмечается в сообщении учреждения.

По прогнозу Gismeteo, в предпраздничную неделю температура воздуха в регионе опустится до -30 ˚С. Местами возможен ветер с порывами до 10 м/с.

Ранее, как сообщала газета «Известия», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве в связи с приближением североатлантического циклона.