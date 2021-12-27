Синоптики рассказали о погоде в ЯНАО в ближайшие дни
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.
«Во вторник потепление до -20 °C, местами до -28 °C с силой ветра до 12 м/с. В среду температура воздуха опустится до -28 °C, местами -35 °C», — отмечается в сообщении учреждения.
По прогнозу Gismeteo, в предпраздничную неделю температура воздуха в регионе опустится до -30 ˚С. Местами возможен ветер с порывами до 10 м/с.
Ранее, как сообщала газета «Известия», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве в связи с приближением североатлантического циклона.