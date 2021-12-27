Синоптик Тишковец предупредил о приближении к Москве североатлантического циклона

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве в связи с приближением североатлантического циклона.
Синоптик Тишковец предупредил о приближении к Москве североатлантического циклона
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«Ночь на среду будет самой холодной: по Москве — -16...-18 °С, а по области и Центральной России — до -20 °С. Днём в среду будет также без осадков, лишь поздним вечером придёт тёплый фронт с юго-запада и начнётся небольшой снег. Термометры будут показывать -9...-11 °С в столице и -8...-13 °С по региону», — цитируют Тишковца «Известия».

Днём 31 декабря в Москве ожидается снег и температура воздуха до -1...-6 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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