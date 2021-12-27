Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым альбомом

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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, каким был для него уходящий 2021 год, и о работе над новым альбомом.
Борис Гребенщиков рассказал о работе над новым альбомом
  • Legion-Media

«2021-й год был долгим, медленным, но полным света. И весь был посвящён работе над новым альбомом и рисованию новых картин. У меня сейчас замечательный возраст — время учиться управлять временем. Время делать, делать и делать», — отметил музыкант в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Он также рассказал о работе над новым альбомом.

«Теперешний новый альбом получит имя, когда будет полностью ясно, кто он такой, но пока что он совершенно живой, в движении, в корне меняется каждый день. Поэтому говорить про него ещё рано», — объяснил Гребенщиков.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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