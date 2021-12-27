В ХМАО предупредили о морозах до -35 ˚С и метели

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ожидаются сильные морозы и метель.
В ХМАО предупредили о морозах до -35 ˚С и метели
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В отдельных районах изморозь. Днём облачно, небольшой, местами умеренный снег. Температура днём -11...-16 ˚С. В отдельных районах слабая метель. Ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью при прояснениях до -35 ˚С», — заявили синоптики.

По прогнозу, 28 и 29 декабря будет умеренный и сильный снег, ветер до 12 м/с. Температура ночью -30...-35 ˚С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в выходные дни.

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