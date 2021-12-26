Умер лауреат Нобелевской премии мира из ЮАР Десмонд Туту

Короткая ссылка
Англиканский архиепископ из Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет.
Умер лауреат Нобелевской премии мира из ЮАР Десмонд Туту
  • AP

Об этом информирует Sky News со ссылкой на канцелярию президента ЮАР.

«Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту», — говорится в сообщении канцелярии.

Нобелевская премия была присуждена Туту в 1984 году за лидирующую роль в кампании по борьбе с апартеидом.

Ранее стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии по химии 1991 года Рихарда Эрнста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить