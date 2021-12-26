Умер лауреат Нобелевской премии мира из ЮАР Десмонд Туту

Англиканский архиепископ из Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреат Нобелевской премии мира 1984 года Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на канцелярию президента ЮАР.

«Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту», — говорится в сообщении канцелярии.

Нобелевская премия была присуждена Туту в 1984 году за лидирующую роль в кампании по борьбе с апартеидом.

Ранее стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии по химии 1991 года Рихарда Эрнста.