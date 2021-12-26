В районе островов Фиджи произошли четыре землетрясения магнитудой до 5,9

Сейсмологи зарегистрировали сразу четыре землетрясения магнитудой 4,6, 5,0, 5,4 и 5,9 соответственно в районе островов Фиджи. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентры подземных толчков располагались между островами Самоа, Тонга, Фиджи и Вануату. Очаги залегал на глубине 200—500 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Папуа — Новой Гвинеи.