В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Короткая ссылка
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
  • Legion-Media

«Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

В предгорных районах ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман и гололедица.

«Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — дополняется в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине дня 25 декабря в Москве ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить