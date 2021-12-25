В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

В предгорных районах ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман и гололедица.

«Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — дополняется в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине дня 25 декабря в Москве ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы.