В Сочи до 26 декабря продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
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«Штормовое предупреждение Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15—20 м/с», — говорится в сообщении.
В предгорных районах ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман и гололедица.
«Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — дополняется в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине дня 25 декабря в Москве ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы.