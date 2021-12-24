Пиотровский рассказал о методах общения Эрмитажа с молодёжью

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Директор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский рассказал, какие меры принимает музей для соответствия ожиданиям молодёжи.
Пиотровский рассказал о методах общения Эрмитажа с молодёжью
  • Legion-Media

«Нам приходится думать, как сделать перевод того, что мы хотим сказать, на язык другого, нового поколения. И мы создаём программы, написанные на языке, понятном для нынешней молодёжи», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

Например, по словам Пиотровского, к настоящему времени сотрудники музея выпустили две серии в TikTok. В одной из них они подобрали музыку под игру фонтанов во дворе Зимнего дворца.

«Там пока немного посетителей, но зато это эрмитажный подход: остановись и подумай», — объяснил директор музея.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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