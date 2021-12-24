Пиотровский рассказал о методах общения Эрмитажа с молодёжью

Директор Государственного Эрмитажа академик РАН Михаил Пиотровский рассказал, какие меры принимает музей для соответствия ожиданиям молодёжи.

«Нам приходится думать, как сделать перевод того, что мы хотим сказать, на язык другого, нового поколения. И мы создаём программы, написанные на языке, понятном для нынешней молодёжи», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

Например, по словам Пиотровского, к настоящему времени сотрудники музея выпустили две серии в TikTok. В одной из них они подобрали музыку под игру фонтанов во дворе Зимнего дворца.

«Там пока немного посетителей, но зато это эрмитажный подход: остановись и подумай», — объяснил директор музея.

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