Метеоролог Куткевич рассказал о погоде в Петербурге в выходные

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные.

«В субботу и воскресенье ветер будет больше западный и северо-западный, к нам начнут поступать холодные воздушные массы. Поэтому на выходных ожидается слабый снег, но основной снегопад закончится сегодня. Температура будет понижаться до -14...-16 °С ночью и -12...-14 °С днём. Атмосферное давление будет повышаться», — заявил Куткевич в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, тренд на низкие температуры сохранится в городе до конца года. Обильного снегопада в перспективе не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.