Актриса Мон Сор рассказала о работе с Бондарчуком в сериале «Псих»

Актриса Ксения Мон Сор рассказала о работе с режиссёром Фёдором Бондарчуком в сериале «Псих».

«У меня была роль в сериале «Псих» режиссёра Фёдора Бондарчука. Мне очень понравилось работать с Фёдором Сергеевичем. Но в первый день я боялась идти к нему на съёмки», — сказала актриса в беседе с изданием argumenti.ru.

По её словам, перед съёмками она переживала, однако зайдя в кадр, поняла, что Бондарчук — её режиссёр.

«Фёдор Сергеевич — большой мастер, художник, он поправляет какими-то штрихами, но никак не меняет актёрскую органику, он чувствует актёра. На съёмках у него между актёром и режиссёром выстраиваются доверительные отношения. Не каждый режиссёр на такое пойдёт», — объяснила Мон Сор.

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