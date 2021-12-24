Актриса Мон Сор рассказала о работе с Бондарчуком в сериале «Псих»

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Актриса Ксения Мон Сор рассказала о работе с режиссёром Фёдором Бондарчуком в сериале «Псих».
Актриса Мон Сор рассказала о работе с Бондарчуком в сериале «Псих»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«У меня была роль в сериале «Псих» режиссёра Фёдора Бондарчука. Мне очень понравилось работать с Фёдором Сергеевичем. Но в первый день я боялась идти к нему на съёмки», — сказала актриса в беседе с изданием argumenti.ru.

По её словам, перед съёмками она переживала, однако зайдя в кадр, поняла, что Бондарчук — её режиссёр.

«Фёдор Сергеевич — большой мастер, художник, он поправляет какими-то штрихами, но никак не меняет актёрскую органику, он чувствует актёра. На съёмках у него между актёром и режиссёром выстраиваются доверительные отношения. Не каждый режиссёр на такое пойдёт», — объяснила Мон Сор.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН высказал мнение о фильме-мюзикле режиссёра Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

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