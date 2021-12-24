Умер актёр Владимир Татосов

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Скончался актёр Владимир Татосов, народный артист РСФСР. Ему было 95 лет.
Умер актёр Владимир Татосов
  • РИА Новости

«Владимир Михайлович был замечательным человеком, прекрасным артистом. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии «Ленфильм», снимался во многих фильмах. И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный», — заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Драпеко, для неё это очень большая потеря.

Как рассказала депутат, у Татосова было онкологическое заболевание, которое, видимо, прогрессировало на фоне COVID-19.

Актёр известен по фильмам «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча».

Ранее ФАН сообщало, что в возрасте 81 года скончался заслуженный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов.

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