Музей-заповедник «Монрепо» в Ленобласти принял более 330 тысяч посетителей в 2021 году

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На заседании правительства Ленинградской области зампред кабинета Владимир Цой рассказал о работе музеев в 2021 году.
Музей-заповедник «Монрепо» в Ленобласти принял более 330 тысяч посетителей в 2021 году
  • © vk.com/monrepovyborg

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Отмечается, что с начала года музеи провели 357 новых выставок и приняли более 1 млн туристов.

Лидером стал музей-заповедник «Монрепо», который посетили более 330 тыс. человек. В музее-заповеднике «Старая Ладога» побывали 140 тыс. посетителей.

«Ленинградская область с её музеями востребована у туристов. Мы приняли в этом году более 1 млн человек. Эта цифра знаковая. Нам нужно доводить её до 2 млн в год. Это достижимо, если мы завершим реставрацию наших памятных мест и музеев — крепости Копорье, Ивангородской цитадели, проведём реставрацию памятников в Выборге и Гатчине», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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