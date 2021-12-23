В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с

В ближайшие дни в Крыму ожидается усиление ветра, снег и гололедица.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём и до конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра до 15—20 м/с, порывы до 25 м/с», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, жителям региона следует проявлять осторожность, поскольку есть риск падения рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, а также деревьев.

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