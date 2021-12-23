Метеоролог Позднякова сообщила, с какого этажа в Москве можно наблюдать алмазную пыль

Редкое природное явление — алмазная пыль — можно наблюдать в столице на уровне 23—24-го этажа высотных зданий. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Крошечные отражающие свет кристаллы можно наблюдать в высотных зданиях, рассказала она в беседе с «Москвой 24».

«Наверное, нужно иметь очень хорошее зрение и жить на каком-нибудь 23—24-м этаже. Потому что уже в нижних слоях она действительно плохо улавливается», — сказала Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, пыль возникла из-за начавшейся адвекции (горизонтального перемещения. — RT) тёплого воздуха на высоте. Она подчеркнула, что, хотя алмазная пыль и считается осадками, влияния на снежный покров не оказывает.

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