Метеоролог Позднякова сообщила, с какого этажа в Москве можно наблюдать алмазную пыль
- РИА Новости
Крошечные отражающие свет кристаллы можно наблюдать в высотных зданиях, рассказала она в беседе с «Москвой 24».
«Наверное, нужно иметь очень хорошее зрение и жить на каком-нибудь 23—24-м этаже. Потому что уже в нижних слоях она действительно плохо улавливается», — сказала Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, пыль возникла из-за начавшейся адвекции (горизонтального перемещения. — RT) тёплого воздуха на высоте. Она подчеркнула, что, хотя алмазная пыль и считается осадками, влияния на снежный покров не оказывает.
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