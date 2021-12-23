Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы в Самарской области

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В Самарской области, согласно прогнозам метеорологов, ожидается похолодание до -29 °С, а затем морозы отступят.
Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы в Самарской области
  • РИА Новости

Средняя температура по региону — около -12...-17 °С, местами до -20 °С, уточняет sova.info.

В ночь на пятницу, 24 декабря, температура упадёт до -29 °С, без существенных осадков. Днём до -20 °С, облачно с прояснениями.

В субботу, 25 декабря, ночью — до -23 °С, порывы юго-восточного ветра могут достигать 7—12 м/с. Днём потеплеет до -9 °С. при этом специалисты прогнозируют небольшой снегопад и усиление юго-восточного ветра до 15—20 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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