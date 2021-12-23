В Челябинской области ожидается похолодание до -30 °С

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В ЦГМС Челябинской области сообщили, что в регионе в течение трёх суток температура по ночам будет приближаться к отметке -30 °С.
В Челябинской области ожидается похолодание до -30 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

Днём в четверг, 23 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением. В большинстве районов возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь, говорится в сообщении.

В ночь на пятницу похолодание продолжится. Столбики термометров понизятся до отметки -25 °С, а при прояснении — до -28 °С. Днём 24 декабря ожидается -17...-22 °С. Ночью 25 декабря в горных районах и в низинах — около -32 °С.

В Челябинске синоптики обещают до -29 °С в ночь на 25 декабря.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по мерам безопасности в морозную погоду.

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