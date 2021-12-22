В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы Ивана Масягина

В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы купца Ивана Масягина, которая была построена в 1819 году и является образцом деревянного зодчества.

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