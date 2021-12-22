В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы Ивана Масягина
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Дом построен по типовому проекту жилой застройки, который приняли после пожара 1812 года. Несколько лет назад здание выкупила девелоперская компания. Для восстановления дома она обратилась к лицензированным реставраторам.
Специалисты используют проект, разработанный в соответствии с первоначальным планом памятника. Ход работ контролирует Департамент культурного наследия Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.