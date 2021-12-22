В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы Ивана Масягина

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В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы купца Ивана Масягина, которая была построена в 1819 году и является образцом деревянного зодчества.
В Москве рассказали о работе по восстановлению усадьбы Ивана Масягина
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Дом построен по типовому проекту жилой застройки, который приняли после пожара 1812 года. Несколько лет назад здание выкупила девелоперская компания. Для восстановления дома она обратилась к лицензированным реставраторам.

Специалисты используют проект, разработанный в соответствии с первоначальным планом памятника. Ход работ контролирует Департамент культурного наследия Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили реставрацию жилого дома Наумовых — Волконских.

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