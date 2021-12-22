Исследование: 50% россиян знают код доступа к смартфону своего партнёра

Специалисты «Лаборатории Касперского» провели исследование и выяснили, сколько россиян знают код доступа к смартфону своего партнёра.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам 50% респондентов, им известен такой код. Как отметили 47% участников опроса, партнёр также знает пароль от их смартфона.

43% россиян считают естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.

По мнению 26% респондентов, состоящих в отношениях, следить за активностью партнёра в интернете допустимо с его разрешения. 49% россиян готовы показывать партнёру список контактов, а 45% — делиться тем, что они делают в социальных сетях.

Ранее директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов в беседе с газетой «Известия» рассказал об опасности открытых аккаунтов в соцсетях.