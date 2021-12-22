Исследование: 50% россиян знают код доступа к смартфону своего партнёра
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам 50% респондентов, им известен такой код. Как отметили 47% участников опроса, партнёр также знает пароль от их смартфона.
43% россиян считают естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.
По мнению 26% респондентов, состоящих в отношениях, следить за активностью партнёра в интернете допустимо с его разрешения. 49% россиян готовы показывать партнёру список контактов, а 45% — делиться тем, что они делают в социальных сетях.
Ранее директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов в беседе с газетой «Известия» рассказал об опасности открытых аккаунтов в соцсетях.