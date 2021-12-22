Площадки «Мегабак» в Подмосковье будут принимать ёлки на переработку

Площадки «Мегабак» в Московской области будут принимать ёлки на переработку.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального МинЖКХ.

Акция «Подари своей ёлке вторую жизнь» начнётся 10 января.

«Весь объём собранных елей напрямую отправится на вторичную переработку», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что деревья переработают в щепу, часть будет использована в качестве компоста и производства грунтов, применяемых при высадке новых елей, а также в рамках других областных экологических акций.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о работе ёлочных базаров.