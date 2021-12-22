В Подмосковье оформили 150 тысяч «Пушкинских карт»

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В Московской области оформили 150 тыс. «Пушкинских карт» — по данному показателю регион стал вторым в России.
В Подмосковье оформили 150 тысяч «Пушкинских карт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.

При помощи карт было приобретено более 5 тыс. билетов, говорится в материале.

Среди самых популярных мероприятий — постановки МГТ, «Русского балета», «Театрального ковчега», театров «ФЭСТ» и «Город», выставки в «Новом Иерусалиме», Серпуховском музее, чеховской усадьбе Мелихово и музее-заповеднике Чайковского, спектакль с научными опытами в Дубне и мюзикл «Алиса в Стране чудес» в Балашихе.

Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.

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