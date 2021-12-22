В Подмосковье оформили 150 тысяч «Пушкинских карт»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.
При помощи карт было приобретено более 5 тыс. билетов, говорится в материале.
Среди самых популярных мероприятий — постановки МГТ, «Русского балета», «Театрального ковчега», театров «ФЭСТ» и «Город», выставки в «Новом Иерусалиме», Серпуховском музее, чеховской усадьбе Мелихово и музее-заповеднике Чайковского, спектакль с научными опытами в Дубне и мюзикл «Алиса в Стране чудес» в Балашихе.
Ранее kp.ru сообщал, что общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей.