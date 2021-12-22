В Тульской области отреставрировали 18 объектов культуры в 2021 году

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В Тульской области реставрационные и ремонтные работы завершили на 18 объектах культуры в 2021 году.
В Тульской области отреставрировали 18 объектов культуры в 2021 году
  • © РИА Новости / Мария Савченко

Об этом Тульской службе новостей сообщили в региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия. 

Так, восстановлены пять объектов федерального значения: Церковь Воздвижения Креста Господня XIX века в Белёве, Дом Баташова XVIII века на Набережной Дрейера в Туле, Церковь Сергия Радонежского, построенная в 1915 году по проекту А.В. Щусева на территории музея-заповедника «Куликово поле», и другие.

Среди значимых отреставрированных культурных объектов регионального значения — воинские захоронения «Офицерское» и «Западное» на Всехсвятском кладбище Тулы и прочие объекты.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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