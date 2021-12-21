В ХМАО ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается ухудшение погоды в течение нескольких дней. Согласно прогнозам, в регионе будет сильный ветер.
В ХМАО ожидается усиление ветра до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По всей территории пройдёт небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер, местами порывы 15—17 м/с», — заявили синоптики.

По прогнозу, непогода продлится до 24 декабря.

Как отметили в пресс-службе МЧС, речь идёт преимущественно о Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.

Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая в беседе с агентством «Крыминформ» предупредила о морозах в регионе.

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