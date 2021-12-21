В ХМАО ожидается усиление ветра до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«По всей территории пройдёт небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер, местами порывы 15—17 м/с», — заявили синоптики.
По прогнозу, непогода продлится до 24 декабря.
Как отметили в пресс-службе МЧС, речь идёт преимущественно о Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.
Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая в беседе с агентством «Крыминформ» предупредила о морозах в регионе.