В Тюменской области предупредили о риске ЧС в связи с погодными условиями

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В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) сообщили, что в Тюменской области 22 декабря увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за непогоды.
В Тюменской области предупредили о риске ЧС в связи с погодными условиями
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«22 декабря и ночью 23 декабря на юге Тюменской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: осадки (снег, мокрый снег, местами с дождём), в северных и западных районах — местами сильный снег, гололёд, отложение мокрого снега на деревьях и проводах. К утру 23 декабря — резкое понижение температуры до -11…-16 °С», — рассказали в ЦГМС.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных щитов, заторы на дорогах.

Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая в беседе с «Крыминформ» предупредила о морозах в регионе с 22 по 24 декабря.

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