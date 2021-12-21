«ВКонтакте» подвела итоги года о 48 млн авторов

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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги года о 48 млн авторов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» подвела итоги года о 48 млн авторов
  • vk.com

Отмечается, что в 2021 году авторы опубликовали свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Пользователи за год посмотрели свыше 198 млрд контента в ленте новостей.

Кроме того, в 2021 году «ВКонтакте» активно развивала экосистему инструментов для авторов и сообществ: это партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, ленты новостей и рекомендаций, грантовая программа VK Talents и другие сервисы.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила собственную технологию NeuroHD для автоулучшения качества видео.

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