Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги года о 48 млн авторов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в 2021 году авторы опубликовали свыше 5,6 млрд единиц контента, включая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматериалы и истории. Пользователи за год посмотрели свыше 198 млрд контента в ленте новостей.

Кроме того, в 2021 году «ВКонтакте» активно развивала экосистему инструментов для авторов и сообществ: это партнёрская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, ленты новостей и рекомендаций, грантовая программа VK Talents и другие сервисы.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила собственную технологию NeuroHD для автоулучшения качества видео.