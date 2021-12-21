Актриса Мансурова рассказала о подготовке к съёмкам в сериале «Фитнес-5»

Актриса Зоя Мансурова рассказала о своей подготовке к съёмкам в сериале «Фитнес-5».

«В «Капкане для монстра», в котором я снималась до «Фитнеса», я была в широкой одежде, где не была видна моя фигура. Там нужно было играть не внешний вид, а внутреннее состояние. А в «Фитнесе» мне сказали — Зоя, нужно похудеть. Чтобы была сильная разница с другими героями», — сказала она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она сидела на диете, занималась с тренером в спортзале и онлайн.

Как отметила Мансурова, держаться в тонусе помогало и творчество — репетиции и спектакли в театре, параллельно шли съёмки в других проектах.

«Съёмки в «Фитнесе» — сплошные смешные истории. Начиная с моего первого съёмочного дня, который совпал с началом работы моей героини Лёли в фитнес-клубе. Я от волнения немного перепутала текст, но это получилось так смешно, органично и хорошо совпало с образом моей героини, что актриса Соня Зайка не рассмеялась, а поддержала мою импровизацию. И получилась крутая сцена», — добавила она.

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