Оперная певица Шамаева рассказала о работе над образом Кармен
- © shamaeva_polina
Об образе Кармен певица рассказала в беседе с ФАН.
«Кармен» — одна из самых популярных опер в мире, в которой меццо-сопрано исполняет главную партию, отметила Шамаева.
«Мне кажется, каждая женщина хочет почувствовать себя Карменситой. Но для этой партии нужно дорасти. Во-первых, это огромный объём материала, пусть даже и вокальная партия написана удобно для голоса — в ней действительно нет запредельных технических трудностей, которые подвластны лишь нескольким певицам в мире, но Кармен фактически на протяжении всего спектакля не уходит со сцены, а это четыре действия и больше трёх часов. Во-вторых — чтобы раскрыть образ этой героини, нужно иметь определённый жизненный опыт, пережить любовь в разных сценариях и эмоционально наполнить, раскрасить характер Кармен», — сказала артистка.
По сообщениям ОТР, в октябре в московском театре «Геликон-опера» состоялась премьера «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.