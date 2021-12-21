Оперная певица Шамаева рассказала о работе над образом Кармен

Победительница популярного телевизионного проекта «Большая опера», лауреат национальной оперной премии «Онегин» Полина Шамаева рассказала о предстоящем выступлении на сцене московского театра «Новая опера» 29 декабря, где исполнит партию Кармен в одноимённой опере Жоржа Бизе.

Об образе Кармен певица рассказала в беседе с ФАН.

«Кармен» — одна из самых популярных опер в мире, в которой меццо-сопрано исполняет главную партию, отметила Шамаева.

«Мне кажется, каждая женщина хочет почувствовать себя Карменситой. Но для этой партии нужно дорасти. Во-первых, это огромный объём материала, пусть даже и вокальная партия написана удобно для голоса — в ней действительно нет запредельных технических трудностей, которые подвластны лишь нескольким певицам в мире, но Кармен фактически на протяжении всего спектакля не уходит со сцены, а это четыре действия и больше трёх часов. Во-вторых — чтобы раскрыть образ этой героини, нужно иметь определённый жизненный опыт, пережить любовь в разных сценариях и эмоционально наполнить, раскрасить характер Кармен», — сказала артистка.

По сообщениям ОТР, в октябре в московском театре «Геликон-опера» состоялась премьера «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.