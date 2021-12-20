Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» откроется 22 декабря в Нижнем Новгороде

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Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» пройдёт с 22 декабря по 20 марта в Нижнем Новгороде.
Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» откроется 22 декабря в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

В «Арсенале» представят 14 художественных произведений — победителей в номинации «Проект года».

«Премия Кандинского скрупулёзно фиксировала историю современного искусства на протяжении 15 лет и незаметно сама стала частью этой истории. Это наши выставки, изданные книги, номинанты и победители, а главное — произведения искусства, которые мы помогаем представить стране и миру», — заявил основатель премии Шалва Бреус.

Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион давно стал родным для тех, кто занимается развитием современного искусства.

«Здесь проходят крупные события в этой сфере. 800-летие Нижнего Новгорода стало поводом для создания новых возможностей», — добавил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре в пятницу, 17 декабря, начала работу выставка «Формула света Константина Коровина».

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