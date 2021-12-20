Стилист Белов перечислил тренды года

Стилист, модный эксперт Александр Белов перечислил тренды года.

«Жилеты входят в тренд уже второй год, особенно с карманами, водолазка мужская, свитер с воротником — сейчас это стало ассоциироваться с такой закрытостью, это стало таким явлением», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также можно отметить переход к необычным цветам в мужском гардеробе, например к каким-то карамельным, розовым оттенкам.

Как отметил Белов, продолжается тренд на вещи оверсайз, а тренд на яркие неоновые цвета отходит на второй план.

«Пастельные цвета возвращаются, в этом году активная была тема с блестящими материалами», — добавил он.

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