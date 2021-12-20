Метеоролог Леус рассказал о погоде в России в течение рабочей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе.

Вслед за активным циклоном, принёсшим в Европейскую Россию снегопады, в центральную её часть придут очень холодные воздушные массы с акватории Карского моря, отметил специалист.

Похолодание будет стремительным, температурный фон ниже климатической нормы на 7—12 °С. Снежный покров вновь может достигнуть максимальных с начала зимы показателей 22—25 см.

Самыми холодными днями станут среда и четверг, 22 и 23 декабря. В Москве столбики термометров опустятся ниже отметки -20 °С, по области — до -23…-28 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.