Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в России в предновогодний период

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в предновогодние дни в России.
Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в России в предновогодний период
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«В будущий понедельник, 27 декабря, по предварительным прогнозам, температура в дневные часы будет приближаться к нулевой отметке. Такая же погода ожидается 28-го и 29-го числа», — сообщил Тишковец.

Однако 30 декабря в европейскую часть России придёт холодный фронт, после чего установится умеренно морозный режим. В новогоднюю ночь температура опустится до -5…-10 °С, 1 января днём — от -3 до -8 °С, заключил он.

Как ранее сообщало URA.RU, в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

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